ВБ о путях решения проблемы нестабильности ВИЭ в Центральной Азии

Взаимосвязанные энергосистемы и трансграничная торговля могут помочь сбалансировать нестабильность возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани на Инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"Возобновляемые источники энергии открывают путь к повышению энергетической безопасности, поскольку они более доступны по цене, чем когда-либо, и могут производиться внутри страны. Для раскрытия энергетического потенциала Центральной Азии необходимо углубление регионального сотрудничества. В регионе существуют значительные возможности для реализации неиспользованных преимуществ региональной торговли и расширения производства энергии из возобновляемых источников.

Сегодня только 2,5 процента спроса на энергию в Центральной Азии обеспечивается за счет торговли, при этом используется около 40 процентов межсистемных мощностей. Взаимосвязанные энергосистемы и трансграничная торговля могут помочь сбалансировать изменчивость возобновляемой энергии и стабилизировать сети, обеспечивая как экономические, так и экологические преимущества. Кроме того, такая торговля может повысить энергетическую безопасность за счет снижения подверженности колебаниям цен на ископаемое топливо и облегчения фискального бремени энергетических субсидий", - сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.