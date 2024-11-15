14 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с администратором Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, на встрече была выражена уверенность в том, что проходящая в Баку СОР29 сыграет важную роль в поощрении глобальных инициатив, направленных на снижение воздействий изменения климата и использование зеленой энергии.

"Были рассмотрены долгосрочное эффективное партнерство между Азербайджаном и ПРООН, в том числе взаимодействие в области реализации Целей устойчивого развития, совместные проекты, обсуждены вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.