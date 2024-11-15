ЦА имеет огромный неосвоенный потенциал для глобального энергетического перехода

Центральная Азия обладает огромным и неиспользованным потенциалом возобновляемой энергетики, который может внести значительный вклад в глобальный энергетический переход.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Корейского агентства по энергетике Санхун Ли во время панельной дискуссии высокого уровня по вопросам регионального сотрудничества для увеличения инвестиций и финансирования энергетического перехода в Центральной Азии.

"В прошлом году мы наблюдали 50-процентый рост глобальной мощности возобновляемой энергетики по сравнению с 2022 годом. Однако этот рост был сосредоточен главным образом в развитых странах и Китае. Центральная Азия имеет уникальный набор взаимодополняющих энергетических ресурсов, что позволяет эффективно использовать преимущества трансграничного сотрудничества в области возобновляемой энергии, принося многогранные выгоды странам-участницам", - сказал он.

Он отметил трансграничную торговлу энергией, которая позволяет странам увеличить экономию за счет расширения базы потребителей и оптимизации использования энергетических ресурсов за пределами границ. Кроме того, крупномасштабные трансграничные проекты, как правило, привлекают международных инвесторов, предоставляющих финансовые ресурсы для развития инфраструктуры. Обслуживание таких проектов и внедрение новых технологий создают рабочие места и стимулируют местные экономики.

"Во-вторых, интеграция в рамках взаимосвязанных и более обширных географических территорий обеспечивает диверсифицированный энергетический баланс и более стабильное энергоснабжение из возобновляемых источников. Торговля возобновляемой энергией способствует сокращению углеродных выбросов, поддерживая климатические обязательства каждой страны", - отметил он.

Он добавил, что с точки зрения энергетической безопасности, взаимосвязанные энергосистемы предлагают более диверсифицированное и устойчивое энергоснабжение. Торговля возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер, солнце и гидроэнергия, через границы позволяет снизить зависимость от одного источника энергии или региона.