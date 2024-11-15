Новый главный тренер в азербайджанском клубе

Поиск нового главного тренера "Гиперса", расставшегося с Вугаром Надировым, не занял много времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель II лиги назначил на вакантную должность Бахрама Шахгулиева.

Он будет тренировать губинскую команду до конца сезона. Перед тренером стоит задача бороться за выход в I лигу.

Дебютант II лиги набрал 18 очков в 9 турах. Северная команда, выигравшая 6 раз и проигравшая трижды, находится на 4-м месте в турнирной таблице.

Этот чемпионат знаком Бахраму Шахгулиеву. Он возглавлял "Шахдаг Гусар" до второй половины прошлого сезона (Sportinfo.az).

Летом он снова вернулся в "Зире". В 2014-2015 годах тренер, дебютировавший в I лиге в составе "орлов", работал в академии, пока не получил предложение от "Гиперса".