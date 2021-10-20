Телекомпании из 41 страны примут участие в "Евровидении" в Турине

Представители 41 страны примут участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в мае будущего года в итальянском Турине. Об этом сообщил в понедельник организатор мероприятия - Европейский вещательный союз (ЕВС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в его заявлении, среди участников - 39 вещательных компаний, участвовавших в конкурсе 2021 года, а также компании из Армении и Черногории.

"Мы очень рады, что в состязании вновь будут участвовать более 40 вещателей, которые будут бороться за главный приз "Евровидения" в Турине в мае будущего года", - заявил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Мартин Остердаль. Он отметил, что специалисты итальянской телекомпании Rai "напряженно трудятся над подготовкой" яркого представления, которое, как ожидается, посмотрят почти 200 млн человек.

"Италия горда тем, что снова примет у себя песенный конкурс "Евровидение" после 31-летнего перерыва! - отметили представители медиахолдинга Rai Симона Марторелли и Клаудио Фасуло. - Как исполнительные продюсеры, мы невероятно рады заниматься организацией этого удивительного события и приветствовать делегации из 41 страны в Турине в следующем году".

Турин проведет 66-й международный песенный конкурс "Евровидение" в 2022 году. Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая на арене PalaOlimpico. Италия получила право на проведение конкурса после победы группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в Роттердаме в мае 2021 года. Ранее конкурс в Италии принимали Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год).