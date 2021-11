Маск снова потроллил Безоса в соцсети

Суд в США отклонил иск принадлежащей Джеффу Безосу компании Blue Origin к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), касающийся присуждения корпорации SpaceX контракта на проведение первых двух миссий на Луну. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал данное решение в Twitter. Американский предприниматель, занимающий первую строчку в списке самых богатых людей мира, опубликовал фотографию из фильма "Судья Дредд" с подписью "You have been judged!", что в переводе с английского означает "Вас осудили!". Это не первые раз, когда глава SpaceX троллит своего конкурента в соцсети: ранее он отправил Джефу Безосу "серебряную медаль" в Twitter в ответ на его сообщение об Amazon как успешной компании.

Компания Джеффа Безоса второй раз терпит поражение по данному делу. Ранее Счетная палата США отказала Blue Origin и Dynetics в пересмотре результатов тендера.

Blue Origin подала иск в августе. Представители компании утверждали, что НАСА несправедливо заключило с SpaceX контракт на 2,9 миллиарда долларов в апреле на проведение первых двух миссий на Луну. Утверждалось, что предложение компании Маска игнорирует проведение анализа готовности к полету, который, согласно условиям тендера, должен проводиться перед каждым запуском в рамках программы HLS.