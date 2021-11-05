Часы в Виндзорском замке переводили в течение двух суток

Часовщики королевы Великобритании Елизаветы II около двух суток переводили все часы Виндзора на зимнее время. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"У нас в поместье (Виндзорский замок - ред.) 400 часов, 250 из которых находятся внутри замка, а остальные распределены по территории поместья", - отметил глава команды специалистов по смене времени Фьодор ван ден Брук и добавил, что в целом на перевод часов на зимнее время длился 40 часов.

Также он рассказал, что переводить часы намного проще.

"Летом это намного проще, потому что все часы просто переводятся на один час вперед, и каждый раз мне требуется время на выходных, чтобы установить все часы на правильное время", - добавил ван ден Брук.

Кроме этого, главный часовщик резиденции британской королевы регулярно проверяет все часы.