Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике

Сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ласаро-Карденас-дель-Рио" в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом сообщило в четверг в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, сотрудники полиции и военнослужащие. Специалистам удалось справиться с огнем. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка топлива. Инцидент не представлял угрозы для жителей прилегающих к предприятию районов, сведений о пострадавших среди работников предприятия обнародовано не было.

НПЗ принадлежит государственной компании Pemex, которая пока никак не прокомментировала случившееся. В начале апреля на этом же предприятии прогремела серия взрывов, после чего начался сильный пожар. Жертв удалось избежать, однако нанесенный материальный ущерб оказался весьма значительным, и ремонтно-восстановительные работы заняли более месяца.