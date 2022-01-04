В Китае рекордно разогрели "искусственное солнце"

Китайский термоядерный реактор EAST установил новый рекорд устойчиво высоких температур - достиг 70 миллионов градусов Цельсия, проработав более 17 минут. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что плазма в установке разогрелась в пять раз сильнее Солнца и в этом режиме Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак, известный как искусственное солнце, проработал 1056 секунд.

Конечная цель проекта - выработка почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд.

Агентство подчеркивает, что термоядерная энергия не оставляет опасных отходов, а сырье, необходимое для "искусственного солнца", находится на Земле практически в безграничных количествах.

Проект уже обошелся Китаю в более чем 943 миллиарда долларов.