В результате беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и военнослужащих, сотни ранены

В ряде регионов Казахстана сегодня продолжились беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами.

317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибло восемь сотрудников. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД РК, передает Day.Az.

"Атакам с применением камней, арматуры, бит, зажигательных смесей были подвергнуты ряд объектов государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг, а также специальный автотранспорт органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан. Нанесён значительный материальный ущерб инфраструктуре", - говорится в сообщении МВД РК.

Зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации пациентов в медицинские учреждения.

"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, а также простых жителей, 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибли восемь", - сообщили в МВД.

В настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия.

"Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия, рекомендует руководствоваться информацией из официальных источников", - говорится в сообщении МВД РК.