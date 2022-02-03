В России нашли замену строителям

Роботы в перспективе пяти-десяти лет смогут заменить на российских стройках прорабов, маляров и штукатуров, заявил руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" ИТ-кластера фонда "Сколково" Павел Кривозубов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил эксперт, массовая автоматизация сильно изменит строительную отрасль, при этом ряду рабочих в конечном счете найдут замену в виде андроидов и систем искусственного интеллекта. Так, система машинного зрения станет альтернативой прорабам - она будет следить за выполнением работ и контролировать сотрудников на объекте.

Функции маляров и штукатуров, отчасти архитекторов тоже смогут выполнять роботы, добавил Кривозубов. Кроме того, сильно облегчат жизнь строителям летающие дроны-грузоподъемники, предположил он. "Но полностью человек со стройки не исчезнет, <...> возникнут новые профессии: оператор дрона, оператор мобильного робота", - заключил специалист.