В Германии цены на топливо побили 50-летний рекорд

Цена на топливо в марте этого года в Германии достигла рекорда за полвека. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического бюро страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом месяце немцам пришлось платить в среднем на 41,9% больше за бензин премиум-класса. На 62,6% больше местные жители отдавали за дизельное топливо. Стоимость светлого печного мазута увеличилась на 144%. Величина роста указана в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Бюро указало две причины повышения цен на моторное топливо. Это проведение специальной операции России в Украине и пандемия коронавируса.

В прошлый раз топливный кризис в стране был в 1973-1974 годах из-за резкого роста цен на нефть.