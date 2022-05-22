Байден раскрыл отношение к возможному ядерному испытанию КНДР

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду", - сказал он, отвечая на вопрос одной из сопровождающих его в ходе визита в Сеул журналисток о том, беспокоится ли он по поводу потенциального ядерного испытания со стороны КНДР во время его поездки в регион. Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома.