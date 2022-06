В Лондоне прошел праздничный концерт в честь 70-летнего юбилея правления Елизаветы II

Рок-группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, теннисистка Эмма Радукану и анимированный медвежонок Паддингтон были среди британских знаменитостей, поздравивших Ее Величество Елизавету II с 70-летием правления в ходе праздничного концерта, прошедшего в субботу вечером на площади перед Букингемским дворцом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию концерта, собравшего в центре Лондона больше 10 тыс. человек, в прямом эфире вела вещательная корпорация Би-би-си.

Хотя сама 96-летняя королева, в последнее время испытывающая дискомфорт после поездок и долгих мероприятий, следила за происходящим по телевизору из расположенного под Лондоном Виндзорского замка, организаторам удалось создать впечатление, что она находится в своей столичной резиденции. Перед началом концерта на больших экранах был показан двухминутный фильм, в котором Ее Величество принимает в Букингемском дворце героя детских фильмов и книг Майкла Бонда медвежонка Паддингтона из дремучего Перу. Признавшись гостю, что она, как и он, всегда носит с собой бутерброд с апельсиновым джемом "на всякий случай", Ее Величество вместе с медвежонком начала отстукивать ложечкой по ободку чайной чашки знаменитый ритм песни We will rock you группы Queen, которая в этот момент как раз открывала концерт вместе с барабанщиками королевской гвардии.

Сыграв три произведения, рокеры, выступавшие с американским певцом Адамом Ламбертом, уступили место другим исполнителям, среди которых были американка Алиша Киз, итальянский тенор Андреа Бочелли, немецкий композитор Ханс Циммер, группа Duran Duran и Сэм Райдер, представлявший Великобританию на конкурсе "Евровидение-2022". Эндрю Ллойд Уэббер вместе с американским коллегой Лин-Мануэлем Мирандой сыграли на рояле в четыре руки, перебрасываясь рифмованными шутками, после чего на четырех сценах были исполнены номера из самых знаменитых мюзиклов обоих композиторов. Выступления музыкантов перемежались видеовставками с архивными кадрами, на которых запечатлена Елизавета II, и видеопоздравлениями, которые зачитывали актер Дэниел Крейг, басист и сооснователь группы Beatles Пол Маккартни, бывшая первая леди США Мишель Обама, актриса Джули Эндрюс, спортсмены Эмма Радукану и Мо Фара.

После захода солнца фасад Букингемского дворца стал элементом лазерного шоу. Здание стало огромным экраном и во время выступления певца Элтона Джона, прозвучавшего в записи из-за плотного гастрольного графика музыканта. В финальной части концерта над дворцом поднялось облако светящихся дронов, создававших в воздухе яркие движущиеся фигуры - собаку любимой королевой породы корги, чайник с чаем, знаменитую сумочку Ее Величества, профиль Елизаветы II, цифру 70 и распускающуюся английскую розу.

Перед завершившим концерт выступлением легенды соула американки Дайаны Росс на сцену по очереди поднялись внук Елизаветы II принц Уильям и наследник престола принц Уэльский Чарльз, которые также поздравили монарха с платиновым юбилеем восшествия на престол.

"Ваше Величество, мамочка, - сказал принц Чарльз, чье шуточное обращение к матери вызвало бурю смеха и аплодисментов. - Масштаб сегодняшних торжеств и тот поток тепла и любви, который мы наблюдаем на протяжении всех праздничных выходных, - это наш способ сказать вам "спасибо" от лица семьи, страны, Содружества [наций] и, фактически, всего мира. От лица всех нас я хотел бы отдать дань уважения беззаветному служению, которому вы посвятили вашу жизнь".

Кульминацией четырех дней торжеств по случаю юбилея должен стать воскресный парад с участием 10 тыс. человек. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда люди проследуют до Букингемского дворца. В воскресенье по всей стране также будут организованы уличные вечеринки, участники которых поднимут бокалы за здоровье монарха.

Рекорды Елизаветы II

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она побила рекорд своей прабабки королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности правления. После того, как 13 октября 2016 года ушел из жизни король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), по данному показателю Елизавета II превзошла всех здравствующих монархов мира. Королева Великобритании также является старейшей из действующих глав государств.

Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который правил 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд принадлежит Собузе II (1899-1982) - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.

За время правления Елизавета II посетила свыше 100 стран и приняла участие в более чем 21 тыс. мероприятий. Она дала королевскую санкцию на 4 тыс. законов и приняла 112 мировых лидеров, прибывавших в Лондон с государственными визитами. За время ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров, а в США - 14 президентов.