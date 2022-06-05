https://news.day.az/world/1468132.html В Иране из-под рухнувшего здания вызволены тела еще двух человек - ФОТО - ВИДЕО
В Иране из-под рухнувшего здания вызволены тела еще двух человек - ФОТО - ВИДЕО
Из-под завалов здания "Метрополь", рухнувшего 10 дней назад в иранском городе Абадан, вызволены тела еще двух человек.
Об этом сообщают иранские СМИ, передает Day.Az.
Так, число жертв рухнувшего здания, которое не соответствовало строительным стандартам, достигло 40.
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