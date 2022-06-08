Иностранка купила в России поддельную сумку Hermes за миллион рублей

В Москве разгорается скандал вокруг известной онлайн-платформы по продаже подержанных брендовых вещей. Одна из клиенток уличила компанию в торговле подделками. Женщина уверяет, что купила там очень редкую сумочку за один миллион рублей. Менеджеры уверяли, что это оригинал, но сторонний эксперт заявил, что это подделка. Претензии покупательницы теперь продавцы игнорируют, общаться не желают. Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент РЕН-ТВ отправилась в офис организации вместе с обманутой клиенткой. Их визиту там явно не обрадовались, передает Day.Az.

Гражданка Вьетнама Хны уже несколько лет охотится за люксовыми вещами. Путешествует по миру в поиске уникальных моделей сумок. В желанном списке оказалась вещь от легендарного французского бренда. Только вот достать ее оказалось не так просто.

"В этом году я уже покупала сумку Hermes за границей. Но, к сожалению, это такой бренд, который не продает за раз несколько моделей. Такие правила. Приобрести сумку можно раз в год", - рассказала Хны.

Модель сумки очень редкая, с богатой историей. Kelly 28 Получила такое название в честь знаменитой голливудской актрисы и княгини Монако Грейс Келли. Модницы еще в прошлом веке мечтали заполучить этот легендарный аксессуар.

"Она во время беременности прикрылась сумкой. Этот снимок разлетелся по многим журналам. Тогда был просто бум на эту сумку. Ошеломляющий спрос, потому что тогда даже принцессе Диане не позволили пройти в список по предзаказу на эту сумку. В принципе, своей очереди приходилось ждать три года", - рассказал звездный стилист Никита Карстен.

В отличие от принцессы Дианы Хны ждать не захотела. Она нашла сумку через популярную в Москве платформу по продаже подержанных брендовых вещей. Сотрудники сайта обещали подлинность и существенную экономию. Ценник на желанную модель достигает трех миллионов рублей. Хны предложили купить сумку в три раза дешевле, она согласилась. Подлинность сразу проверять не стала, так как поверила на слово. Однако убедиться, что владеешь той самой сумкой все-таки хотелось, поэтому Хны решила провести экспертизу, которая показала, что девушка приобрела качественную подделку. Об этом пострадавшая поспешила сообщить продавцам, только те почему-то наотрез отказались отдавать деньги.