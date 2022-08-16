Автомобиль загорелся на дороге в центре Москвы

Автомобиль загорелся посреди проезжей части в центре Москвы. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Садовой-Самотечной.

На месте работают специалисты. Как видно на публикуемых кадрах, от капота транспортного средства идет дым.

Пока неясно, что стало причиной возгорания.