https://news.day.az/world/1487674.html Автомобиль загорелся на дороге в центре Москвы - ВИДЕО
Автомобиль загорелся на дороге в центре Москвы - ВИДЕО
Автомобиль загорелся посреди проезжей части в центре Москвы. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Садовой-Самотечной.
На месте работают специалисты. Как видно на публикуемых кадрах, от капота транспортного средства идет дым.
Пока неясно, что стало причиной возгорания.
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