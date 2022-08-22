British Airways отменит тысячи рейсов

Британская авиакомпания British Airways сообщила в понедельник, что отменит дополнительные рейсы до конца октября и тысячи рейсов зимой. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя подавляющее большинство наших клиентов совершат поездку, как и запланировано, и мы сохраним ключевые направления [осенних] каникул середины семестра, нам придется пойти на дальнейшие отмены рейсов до конца октября. В дополнение мы заранее предупреждаем клиентов, которые воспользуются нашими услугами зимой, о некоторых изменениях графика, что будет включать совмещение некоторых наших ближнемагистральных рейсов", - приводит его слова телеканал Sky News.

По информации телеканала, всего до конца марта под сокращение попадут 8% или около 10 тыс. рейсов авиакомпании. В начале августа British Airways приостановила продажу билетов на ближнемагистральные рейсы из лондонского аэропорта Хитроу на неделю из-за нехватки персонала в воздушной гавани. Подобные меры были приняты в связи с тем, что ранее руководство Хитроу ввело ограничения на число пассажиров, которые могут ежедневно пользоваться воздушной гаванью. Аэропорт в настоящее время может обслуживать не более 100 тыс. человек в день.

Руководство самого загруженного аэропорта Великобритании объявило о серьезных ограничениях его работы в начале июля, когда в аэропорту стали скапливаться небывалые очереди из-за нехватки обслуживающего персонала. Исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей в связи с этим попросил авиакомпании "перестать продавать билеты на летние рейсы, чтобы ограничить негативное воздействие на пассажиров".

Ранее British Airways, основной хаб которой расположен в Хитроу, уже сократила свою летнюю программу полетов и отменила свыше 10 тыс. рейсов до конца октября. Компания связывает текущий кризис с неготовностью к постковидному режиму как в воздушных гаванях, так и в авиационной отрасли в целом. Во время пандемии были уволены десятки тысяч работников, теперь вакансии заполняются с трудом. Об аналогичных трудностях сообщают представители воздушных гаваней и перевозчиков по всей Европе.