https://news.day.az/world/1493254.html Власти США выделят $50 млрд на развитие производства полупроводников
Власти США выделят $50 млрд на развитие производства полупроводников
Министерство торговли США анонсировало выделение $50 млрд на развитие производства полупроводников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что это крупнейшее финансирование отрасли за последние годы.
По данным газеты The New York Times, $28 млрд выделит фонд CHIPS for America (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors), средства направят на гранты для увеличения мощностей производства и сборки.
Еще $10 млрд потратят на расширение производства технологий старых поколений чипов, используемых в автопромышленности и сфере коммуникаций. На инициативы в области исследований и разработок планируют выделить $11 млрд.
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