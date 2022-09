Власти США выделят $50 млрд на развитие производства полупроводников

Министерство торговли США анонсировало выделение $50 млрд на развитие производства полупроводников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это крупнейшее финансирование отрасли за последние годы.

По данным газеты The New York Times, $28 млрд выделит фонд CHIPS for America (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors), средства направят на гранты для увеличения мощностей производства и сборки.

Еще $10 млрд потратят на расширение производства технологий старых поколений чипов, используемых в автопромышленности и сфере коммуникаций. На инициативы в области исследований и разработок планируют выделить $11 млрд.