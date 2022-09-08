Трасс призвала британцев объединиться вокруг нового короля

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III, помочь ему принести присягу.

Об этом она заявила во время выступления у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II, которая умерла в четверг в возрасте 96 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с семьей короля мы скорбим о потери его матери. И в нашей скорби мы должны объединиться и поддержать его. Мы должны помочь ему теперь нести большую ответственность за всех нас. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность, точно так же, как его мать была столь преданной столь многим людям столь много времени", - сказала премьер, которой королева поручила сформировать правительство всего два дня назад.

Говоря про Елизавету II, Трасс отметила, что "она была истинной душой Великобритании и эта душа будет оставаться" с британцами. "Она была монархом, который правил дольше всех в истории нашей страны. Править с подобным достоинством и мастерством на протяжении 70 лет - невероятное достижение, - подчеркнула она. - Смерть Ее Величества - огромный шок для страны и мира".