В Ираке самолет совершил экстренную посадку

Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines экстренно вернулся в международный аэропорт города Ан-Наджаф в Ираке из-за открытого багажного отсека. Об этом сообщает UrduPoint, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, лайнер совершил взлет в спешке из-за плотного графика вылетов, из-за чего наземный персонал забыл закрыть люк багажного отсека. В результате капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, поскольку ему было трудно управлять самолетом.

Уточняется, что на борту лайнера находилось больше 150 человек. Отмечается, что из-за подобной халатности могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.