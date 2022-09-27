В ОАЭ отменяют обязательный масочный режим в общественных местах

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решили отменить с 28 сентября обязательное ношение защитных масок в общественных местах закрытого типа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в понедельник газета The National со ссылкой на заявление Национального управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОАЭ (NCEMA).

Обязательный масочный режим в закрытых общественных местах действовал в стране в течение двух с половиной лет. Теперь люди смогут посещать торговые центры, супермаркеты, отели, бары и рестораны без масок. До сих пор человеку приходилось носить маску, пока он не сел за стол в кафе или ресторане, поясняет газета.

Срок домашней самоизоляции при заражении коронавирусом сокращен с 10 до пяти дней. Контактировавшим с инфицированным коронавирусом не нужно соблюдать карантин. Правительство ОАЭ не будет ежедневно публиковать данные о числе заболевших ковидом. Авиакомпаниям надлежит самостоятельно решать, обязаны ли пассажиры носить маски.

Издание отмечает, что решения NCEMA обычно касаются только столичного эмирата Абу-Даби. Ожидается, что другие эмираты также смягчат ограничения.