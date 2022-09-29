Levi's планирует стать компанией с нулевым выбросами углекислого газа
Американская компания Levi's собирается стать углеродно нейтральной через 27 лет. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Во втором ежегодном отчете об экологическом развитии Levi's заявил о намерениях стать компанией с нулевым выбросами углекислого газа. В рамках кампании "Покупай лучше, носи дольше" бренд планирует также поставить цели по сокращению выбросов парниковых газов, контролем за химическими веществами и расходом воды.
Главный исполнительный директор Levi's Чип Берг заявил: "Совершенно очевидно, что предприятия, нацеленные на долгосрочный рост, должны искать способы более эффективного и разумного использования ресурсов, более эффективной поддержки своих сотрудников и сообществ, а также играть активную роль в решении наиболее важных проблем современности".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре