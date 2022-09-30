Тарифы на электроэнергию в Японии выросли

Тарифы на электроэнергию для бытового использования поднялись в Японии за год примерно на 20%. Рост цен для промышленного применения составил около 30%, приводит слова министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуры агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Нисимуры, в следующем году тенденция сохранится. Весной плата за электроэнергию может подняться еще на 20-30%. Это будет обусловлено увеличением расходов на закупки сжиженного природного газа и угля. Это сырье Япония практически полностью завозит из-за границы. В то же время экспортная стоимость природных ископаемых за последнее время значительно увеличилась.

В надежде смягчить негативные последствия глобального энергетического кризиса для экономики азиатской страны правительство в настоящее время экстренно разрабатывает пакет мер, призванных смягчить шоковые настроения у граждан, утверждает Kyodo.