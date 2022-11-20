В Германии оценили вероятность возникновения дефицита газа зимой

ФРГ вряд ли столкнется с дефицитом газа наступающей зимой, если только погода не окажется экстремально холодной. Подобную оценку на основе данных прогноза погоды привело в пятницу объединение германских операторов подземных хранилищ газа (ПХГ) INES, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Факт стопроцентного заполнения ПХГ в Германии дает основания полагать, что мы спокойно переживем наступающую зиму", - отметил глава организации Себастьян Блешке. В то же время моделирование ситуации с газоснабжением пока не позволяет полностью исключить возникновение дефицита голубого топлива в случае "экстремально низких температур" в зимний период, однако такое развитие событий "в высшей мере маловероятно", уточняют представители организации.

В результате проведенного анализа эксперты объединения также пришли к выводу, что стране удастся снова "полностью заполнить" ПХГ, даже если запасы газа будут "опустошены зимой". В то же время конкретные возможности по восполнению запасов топлива "будут зависеть от доступности газа на внутреннем рынке ЕС", то есть от его поставок через терминалы по приему сжиженного природного газа, а также по трубопроводам из России, заключили в объединении.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что ФРГ полностью заполнила свои газохранилища. При этом ситуация с газоснабжением остается напряженной, уточнили его представители.