Глава Eni о необходимости в создании «энергетической оси» между Европой и Африкой

Необходимо создать энергетическую ось между Европой и Африкой для замещения поставок энергоносителей из России. Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более тесное сотрудничество с Африкой позволит Европе создать энергетическую ось юг-север, которая соединит эти два континента. В вопросе замещения российской энергии ЕС нужно обратить внимание на Африку, а не на США. У нас нет энергии, а у них есть. У нас есть крупная промышленность, им надо ее развивать. Существует сильная взаимодополняемость", - отметил Дескальци.

По его словам, именно Африка стала основным выбором компании Eni в 2022 году в вопросе замещения 20 млрд кубометров газа из России. Поэтому успех сделок, в частности, состоялся благодаря тому, что Eni "много инвестировала в Африку в то время, когда другие страны этого не делали.

Он добавил, что доходы от новых нефтегазовых проектов помогут африканским странам вложить средства в проекты чистой энергии. При этом в публикации отметили, что Eni не является единственной компанией, которая вкладывает средства в Африку. Речь идет о британской BP, которая в ноябре подписала соглашение об изучении возможности разработки экологически чистого водорода для экспорта.