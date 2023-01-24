https://news.day.az/world/1531340.html Неутешительные данные ВОЗ в связи с COVID-19 - ВИДЕО
Неутешительные данные ВОЗ в связи с COVID-19 - ВИДЕО
Смертность от коронавируса (COVID-19) растет с начала декабря. За последние восемь недель от этой болезни в мире умерли более 170 тысяч человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"С начала декабря растет число еженедельных сообщений о смерти от COVID-19. В целом за последние восемь недель умерли более 170 тысяч человек", - сказал глава ВОЗ.
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