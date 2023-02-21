Миссия ЕС в Армении будет шпионить за российскими военными

Тот факт, что в состав наблюдательной миссии ЕС входят немецкие полицейские и французские жандармы, говорит о том, что они прибыли в Армению для наблюдения за передвижениями российских и иранских войск. Такое мнение в беседе с армянскими СМИ высказал политолог Бениамин Матевосян.

Ранее стало известно, что в состав мониторинговой миссии ЕС в Армении войдут 15 полицейских из Германии, до этого сообщалось и о 8 французских жандармах. Миссия в общей сложности будет насчитывать 100 человек.

"Давайте будем объективны. Учитывая состав нынешней миссии, мы можем предположить, что и в составе предыдущей миссии также были наблюдатели с профессиональными навыками, способные фиксировать передвижение войск и анализировать полученную информацию. Независимо от того, они приезжают сюда с оружием, или без, понятно, что они конкретно будут заняты наблюдением за передвижениями российских войск. Учитывая нынешнюю ситуацию в международных отношениях, учитывая озвученные несколько лет назад заявления о том, что в какой-то момент армяно-иранская граница может быть закрыта, логично предположить, что они сюда приезжают и для наблюдения за Ираном", - говорит политолог.

На вопрос о том, в каких ситуациях и против кого будут применять оружие 50 вооруженных наблюдателей, Матевосян напомнил, что за время работы европейских наблюдателей в Армении осенью прошлого года было зафиксировано более десятка инцидентов на армяно-азербайджанской границе, однако ни разу не возникло необходимости в применении оружия со стороны миссии. Все опасения или сомнения о том, против кого и в каких ситуациях может быть применено оружие, следует рассматривать лишь в свете логики наблюдения за российскими и иранскими военными, говорит он.

Матевосян считает очень важным, что сроки наблюдательной миссии ЕС и российской миротворческой миссии истекают через 2 года.

"Ближайшие два года могут стать повторением 2018-2020 гг, то есть на границе может быть относительно спокойно. Дескать, вот видите, европейские наблюдатели прибыли, принесли с собой мир, в Карабахе нам больше не нужны миротворцы. И российские войска в Армении тоже не нужны, давайте и от них откажемся. Наряду с этим в Ханкенди могут открыть представительство Верховного комиссара по делам нацменьшинств ОБСЕ, этим и ограничится", - подчеркивает эксперт.

Когда же российское военное присутствие окончательно будет ликвидировано, не исключено, что мы получим повторение 2020 года, предостерегает он.

"Надеюсь, моя логика понятна. У нас и ранее была ситуация, когда на протяжении двух лет у нас было относительное спокойствие, после чего мы получили войну. Неужели у людей не возникают ассоциации?", - заключил Матевосян.

Напомним, Евросоюз запустил в понедельник работу миссии в Армении. В заявлении Совета ЕС говорится, что она призвана способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном. Общая численность исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.