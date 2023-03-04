МВД Грузии наградило собаку за спасение человека после землетрясения в Турции

МВД Грузии наградило жетоном "За спасение жизни" собаку, которая участвовала в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Собака-спасатель Тинто службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, помогающая в реагировании на особые ситуации, награждена специальным жетоном "За спасение жизни"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, она помогла спасти жизнь человека, оказавшего под завалами во время землетрясения. Собаки, как сообщает ведомство, выполнили важную роль во время миссии в Турции, в которой участвовали грузинские спасатели. Жетон Тинто передал заместитель главы пожарно-спасательного департамента Мамука Сепиашвили.

Грузия направила своих спасателей в Турцию 6 февраля. Решение было принято премьер-министром республики Ираклием Гарибашвили. В миссии сначала участвовали 60 грузинских спасателей, однако затем к ним присоединились еще 40 человек. Спасателям из Грузии удалось извлечь из-под завалов 3 живых человека и около 80 погибших.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в Турции превысило 45 тыс. По информации Минздрава Сирии, жертвами стихийного бедствия в республике стали свыше 1,4 тыс. человек. Поскольку в наибольшей степени были затронуты неподконтрольные Дамаску территории, международные неправительственные организации полагают, что число погибших в этой стране выше.