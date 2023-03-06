В Италии назвали самую большую проблему на ближайшие годы

Чрезвычайная ситуация в области миграции является самой большой проблемой, с которой Италии и другим странам придется столкнуться в ближайшие годы. Такое мнение высказал вице-премьер республики, глава МИД Антонио Таяни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чрезвычайная ситуация с мигрантами, связанная с различными кризисами, является самой большой проблемой, с которой нам придется столкнуться в ближайшие годы или даже десятилетия. И Италия не может справиться с ней в одиночку, - сказал он в опубликованном в понедельник интервью газете Corriere della Sera". - Прежде всего, нужна Европа. Необходима ООН. Нужен Международный валютный фонд. Повторяю, это глобальная проблема, не только итальянская".

Комментируя произошедшее неделю назад крушение судна с мигрантами у южных берегов страны, Таяни указал, что власти получили от Агентства ЕС по контролю границ Frontex сообщение "только о лодке с одним человеком на борту, которая, похоже, не испытывала трудностей". Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что Рим не получал экстренных сообщений о судне с мигрантами от Frontex.

В результате кораблекрушения в 100 м от побережья в районе города Кутро 26 февраля погибли не менее 70 человек. Их тела были обнаружены в море и на пляже. Спаслись 80 человек. Лодка с выходцами из Афганистана, Ирака, Ирана и Пакистана отплыла из Турции.

Власти Италии подвергаются критике за то, что лодке не была оказана своевременная помощь. Итальянская служба береговой охраны указывает, что поступившие сообщения от Frontex, самолет которой засек лодку за несколько часов до трагедии, не содержали сигналов тревоги. Задержаны четыре незаконных перевозчика. Итальянская прокуратура проводит расследование, в том числе по возможному факту отсутствия своевременной помощи.