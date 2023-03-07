https://news.day.az/world/1544170.html Крупный пожар в огромном здании с баней и кафе в России - ВИДЕО
Крупный пожар в огромном здании с баней и кафе в России - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в Брянской области. Площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент случился в поселке Новые Дарковичи под Брянском. Там загорелось многофункциональное здание, сообщает пресс-служба МЧС России.
В настоящее время возгорание локализовано.
Информации о пострадавших не поступало.
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