Крупный пожар в огромном здании с баней и кафе в России

Крупный пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в Брянской области. Площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент случился в поселке Новые Дарковичи под Брянском. Там загорелось многофункциональное здание, сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время возгорание локализовано.

Информации о пострадавших не поступало.