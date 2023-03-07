Массовые кражи овощей и фруктов с полей в Испании

В Испании на фоне рекордного роста цен на овощи и фрукты их стали массово красть прямо с полей. Об этом пишет Business Insider (BI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что из-за рекордно высоких цен на овощи и фрукты их начали красть прямо с полей. Фермеры вынуждены по ночам патрулировать свои угодья, так как кражи совершаются в промышленных масштабах - сразу по несколько тонн.

По данным издания, всего за несколько дней лишь только в одной провинции Уэльва в Андалусии смогли украсть более трех тонн фруктов, в большинстве своем клубники. Однако реальные потери могут быть куда больше, так как фермеры не говорят о кражах из-за того, что нет лишнего времени и они не верят, что ситуация может измениться.

По словам генерального секретаря испанского Союза мелких фермеров Мануэля Пьедры, что помимо кражи овощей и фруктов добавляется серьезный сопутствующий ущерб в виде растоптанных саженцев или поврежденных систем орошения.