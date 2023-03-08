Продолжается акция у парламента Грузии

Акция протеста проходит перед парламентом Грузии. К законодательному органу пришли студенты, участницы "Марша женщин", рядовые граждане, а также представители оппозиции, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

В своих выступлениях участники акции отметили, что женщины не отступятся от европейского выбора страны.

"Европейский выбор у нас не отнять, Европа - наш конституционный выбор", - говорят участники акции.

На акции прозвучал государственный гимн Грузии, произносятся и речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.