https://news.day.az/world/1544750.html Продолжается акция у парламента Грузии
Продолжается акция у парламента Грузии
Акция протеста проходит перед парламентом Грузии. К законодательному органу пришли студенты, участницы "Марша женщин", рядовые граждане, а также представители оппозиции, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
В своих выступлениях участники акции отметили, что женщины не отступятся от европейского выбора страны.
"Европейский выбор у нас не отнять, Европа - наш конституционный выбор", - говорят участники акции.
На акции прозвучал государственный гимн Грузии, произносятся и речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.
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