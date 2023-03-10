Канцлер Австрии о необходимости разработки новой стратегии безопасности к 2030 году

Австрия должна пересмотреть свой подход к безопасности, но в основе ее стратегии будет оставаться нейтралитет. Об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер в своей речи "О будущем нации", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Война [в Украине] показала, что мы по-новому должны посмотреть на безопасность. Стране нужна новая стратегия безопасности. К 2030 году я хочу разработать стратегию безопасности для страны, неотъемлемым компонентом которой будет нейтралитет", - сказал он, выступая в Вене.

По его словам, нейтральный статус помог Австрии стать "пунктом встречи", в стране располагаются более 50 международных организаций.