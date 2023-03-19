В Британии заявили о крахе энергетической политики страны

Энергетическая политика Великобритании, направленная на достижение нулевых выбросов углекислого газа, потерпела крах. О провале курса страны на зеленую энергетику заявил обозреватель Бен Марлоу в колонке для The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора колонки, власти Великобритании планировали перейти на возобновляемые источники энергии и достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году. Однако теперь, как отметил Марлоу, вопреки заявленным планам британские чиновники утверждают, что для укрепления энергобезопасности в краткосрочной перспективе понадобится больше ископаемого топлива, "поскольку экологически чистые проекты отнимают слишком много времени".

Обозреватель считает, что ситуация с энергетикой могла бы улучшиться, если бы в стране строились новые атомные электростанции (АЭС). Однако возведение последней британской АЭС было завершено в 1995 году, а новая будет построена не раньше 2027 года, уточнил Марлоу.