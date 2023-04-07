https://news.day.az/world/1553584.html В Тбилиси горит крупнейший оптовой рынок - ВИДЕО
В Тбилиси горит крупнейший оптовой рынок - ВИДЕО
В Тбилиси горит крупнейший оптовой рынок "Лило", передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
По предварительной информации, пожар начался на складах одежды. На месте работают 10 пожарных бригад, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Территория оцеплена, владельцам товаров не дают приблизиться к складам.
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