В Тбилиси горит крупнейший оптовой рынок
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В Тбилиси горит крупнейший оптовой рынок "Лило", передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По предварительной информации, пожар начался на складах одежды. На месте работают 10 пожарных бригад, сообщает телеканал "Мтавари архи".

Территория оцеплена, владельцам товаров не дают приблизиться к складам.