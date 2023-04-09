Сторонники Саакашвили вышли на митинг

Митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начался в Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сторонники требуют освободить Саакашвили и других, по их мнению, политзаключенных. Кроме того, они призвали принять Грузию в Евросоюз. Многие демонстранты взяли с собой флаги ЕС, Грузии, Украины и США.

Ситуация возле здания парламента спокойная. Обстановку контролирует спецназ МВД Грузии.