https://news.day.az/world/1553949.html Сторонники Саакашвили вышли на митинг - ВИДЕО
Сторонники Саакашвили вышли на митинг - ВИДЕО
Митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начался в Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Сторонники требуют освободить Саакашвили и других, по их мнению, политзаключенных. Кроме того, они призвали принять Грузию в Евросоюз. Многие демонстранты взяли с собой флаги ЕС, Грузии, Украины и США.
Ситуация возле здания парламента спокойная. Обстановку контролирует спецназ МВД Грузии.
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