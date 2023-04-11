https://news.day.az/world/1554631.html Водителя переехал свой же грузовик после ДТП в Москве - ВИДЕО
Водителя переехал свой же грузовик после ДТП в Москве - ВИДЕО
Жуткая авария произошла на МКАД, где водителя переехал свой же грузовик, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Грузовик сломался посреди дороги и стоял в среднем ряду. Автомобилист пытался починить машину. В какой-то момент в нее на огромной скорости влетела легковушка.
После удара "Газель" покатилась вперед и наехала на своего владельца. Мужчина выжил, но не мог пошевелиться и лежал на асфальте до приезда скорой помощи.
На данный момент пострадавший находится в медучреждении в тяжелом состоянии.
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