Водителя переехал свой же грузовик после ДТП в Москве

Жуткая авария произошла на МКАД, где водителя переехал свой же грузовик, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Грузовик сломался посреди дороги и стоял в среднем ряду. Автомобилист пытался починить машину. В какой-то момент в нее на огромной скорости влетела легковушка.

После удара "Газель" покатилась вперед и наехала на своего владельца. Мужчина выжил, но не мог пошевелиться и лежал на асфальте до приезда скорой помощи.

На данный момент пострадавший находится в медучреждении в тяжелом состоянии.