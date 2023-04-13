В Химках загорелся фермерский рынок
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Крупный пожар произошел в здании фермерского рынка в Химках. Строение охвачено пламенем.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ оказалось видео пожара, который произошел по адресу Молодежный проезд, строение 9Б. 

На представленных кадрах видно, что пламя уже охватило значительную часть рынка.

Информации о пострадавших не поступало.