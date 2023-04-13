https://news.day.az/world/1554995.html В Химках загорелся фермерский рынок - ВИДЕО
В Химках загорелся фермерский рынок - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в здании фермерского рынка в Химках. Строение охвачено пламенем.
Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ оказалось видео пожара, который произошел по адресу Молодежный проезд, строение 9Б.
На представленных кадрах видно, что пламя уже охватило значительную часть рынка.
Информации о пострадавших не поступало.
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