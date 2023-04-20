Массовое ДТП в центре Москвы

Иностранец на арендованной Lamborghini устроил массовое ДТП на Пушкинской площади в Москве: он столкнулся с такси, а оно с еще одним автомобилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, водитель дорогостоящей иномарки грубо нарушил правила дорожного движения и повернул налево в тот момент, когда поворот был запрещен.

"Он передо мной появился, у меня, соответственно, не получилось оттормозиться, и я врезался ему в дверь. От удара мою машину отбросило на вторую машину такси, и мы остановились", - рассказал водитель одного из пострадавших такси Василий.

Водитель Lamborghini свою вину признал и объяснил, как случилось ДТП.

"Я свернул не на том повороте, и мы столкнулись. Признаю свою вину. Думал, что тут можно сворачивать направо, но это не так, потому что в той полосе было разрешено только движение прямо. Как я уже и сказал, повернул не туда. Водитель другого автомобиля ехал по своей полосе, и мы столкнулись", - рассказал виновник ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. При столкновении никто не пострадал.