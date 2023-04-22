https://news.day.az/world/1557566.html Автомобиль разломился пополам в Петербурге - ВИДЕО
Автомобиль разломился пополам в Петербурге - ВИДЕО
Крупная авария произошла 21 апреля на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, машину практически разломило пополам при столкновении с фонарным столбом.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Каменноостровском проспекте около двух часов ночи.
"Водитель уснул за рулем и въехал в мачту освещения", - сообщил источник.
После столкновения несколько фонарей перестали работать. Движение по улице было перекрыто до трех часов в связи с ремонтными работами.
К настоящему времени все починили, дорогу расчистили.
Состояние водителя не уточняется.
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