Автомобиль разломился пополам в Петербурге

Крупная авария произошла 21 апреля на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, машину практически разломило пополам при столкновении с фонарным столбом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Каменноостровском проспекте около двух часов ночи.

"Водитель уснул за рулем и въехал в мачту освещения", - сообщил источник.

После столкновения несколько фонарей перестали работать. Движение по улице было перекрыто до трех часов в связи с ремонтными работами.

К настоящему времени все починили, дорогу расчистили.

Состояние водителя не уточняется.