Активировался самый опасный вулкан в мире

Кадры сегодняшней активности одного из самых опасных вулканов "Невадо-дель-Руис" в Колумбии.

Так, во время последнего крупного извержения в 1985 году из 29 000 жителей города Армеро погибли свыше 20 000 человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.