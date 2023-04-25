https://news.day.az/world/1558195.html Активировался самый опасный вулкан в мире - ВИДЕО
Активировался самый опасный вулкан в мире - ВИДЕО
Кадры сегодняшней активности одного из самых опасных вулканов "Невадо-дель-Руис" в Колумбии.
Так, во время последнего крупного извержения в 1985 году из 29 000 жителей города Армеро погибли свыше 20 000 человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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