https://news.day.az/world/1558743.html Чучело Макрона избили и сожгли во Франции - ВИДЕО
Чучело Макрона избили и сожгли во Франции - ВИДЕО
Во Франции избили и сожгли чучело Эммануэля Макрона. Так жители города Гренобль выразили недовольство неудачами своего президента, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Накануне исполнился год как Макрон переизбрался на второй срок. И по опросам, две трети французов назвали это негативным событием для страны.
Критикуют главу Пятой республики, прежде всего, за проблемы в сфере здравоохранения и образования. Многих возмутило принятие скандальной пенсионной реформы.
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