Чучело Макрона избили и сожгли во Франции

Во Франции избили и сожгли чучело Эммануэля Макрона. Так жители города Гренобль выразили недовольство неудачами своего президента, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Накануне исполнился год как Макрон переизбрался на второй срок. И по опросам, две трети французов назвали это негативным событием для страны.

Критикуют главу Пятой республики, прежде всего, за проблемы в сфере здравоохранения и образования. Многих возмутило принятие скандальной пенсионной реформы.