В Грузии задержали мужчину за попытку продать уран за $2 млн

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) задержала мужчину, планировавшего продать радиоактивное вещество за $2 млн. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Rustavi.

Отмечается, что после радиологической экспертизы в изъятой у человека массе обнаружили уран.

"Сотрудники контрразведывательного управления СГБ совместно с прокуратурой Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ", - сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, мужчина собирался продать вещество в городе Поти на $2 млн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.