https://news.day.az/world/1560542.html В Грузии задержали мужчину за попытку продать уран за $2 млн
В Грузии задержали мужчину за попытку продать уран за $2 млн
Служба госбезопасности Грузии (СГБ) задержала мужчину, планировавшего продать радиоактивное вещество за $2 млн. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Rustavi.
Отмечается, что после радиологической экспертизы в изъятой у человека массе обнаружили уран.
"Сотрудники контрразведывательного управления СГБ совместно с прокуратурой Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ", - сказано в сообщении.
По информации спецслужбы, мужчина собирался продать вещество в городе Поти на $2 млн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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