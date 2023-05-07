https://news.day.az/world/1562307.html Прилепин рассказал о покушении
Прилепин рассказал о покушении
Писатель Захар Прилепин сообщил о своем состоянии после взрыва. По его словам, он получил перелом обеих ног.
Как передает Day.Az, cоответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Он уточнил, что в момент взрыва находился за рулем и потерял сознание.
"Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то", - пояснил писатель. Затем соседка дала ему обезболивающее.
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