Россия пошла навстречу Турции в вопросе газа

Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа на $600 млн, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что рост цен на энергоносители оказал большое влияние на отсрочку платежа. Согласно соглашению, до $4 млрд турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года.