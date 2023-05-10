https://news.day.az/world/1563159.html Россия пошла навстречу Турции в вопросе газа
Россия пошла навстречу Турции в вопросе газа
Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа на $600 млн, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что рост цен на энергоносители оказал большое влияние на отсрочку платежа. Согласно соглашению, до $4 млрд турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года.
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