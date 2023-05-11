Носительница мечей на коронации Карла III рассказала как справилась с ролью

Женщина, которая несла церемониальные мечи на коронации Карла III, призналась, что справиться с ответственной ролью ей помогли обезболивающие препараты. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Член парламента Тори от Северного Портсмута Пенни Мордонт стала первой женщиной-носительницей церемониальных мечей в истории. Во время церемонии коронации Карла III она в течение 51 минуты несла государственный меч весом 3,6 кг, который потом вручила монарху. В беседе с журналистами Мордонт призналась, что справиться с важной ролью ей помогли обезболивающие препараты.

"Перед церемонией я приняла пару обезболивающих таблеток, чтобы быть уверенной, что со мной все будет в порядке. Уверенности мне добавили хороший завтрак и удобная обувь", - рассказала она.

Коронация Карла III и Камиллы Паркер-Боулз прошла 6 мая в Лондоне. Гостями коронации стали не только члены королевской семьи Великобритании и британские политики, но и представители испанской, датской, шведской, норвежской монархии, японские кронпринц и кронпринцесса, король Таиланда, король Иордании Абдалла II с королевой Ранией, великий герцог Люксембурга, король Бутана и султан Брунея.