https://news.day.az/world/1564817.html В Дагестане перегруженный «Камаз» сорвался со спуска и устроил массовое ДТП - ВИДЕО
В Дагестане перегруженный «Камаз» сорвался со спуска и устроил массовое ДТП - ВИДЕО
В дагестанском Избербаше водитель грузовика "Камаз" попал в массовое ДТП. Есть с погибшие, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По предварительным данным, "Камаз" понесло по спуску из-за перегруза на 14 тонн. В результате он врезался в несколько автомобилей и придавил один из них. По данным Mash Gor, два человека погибли, водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии.
По сведениям Telegram-канала "Тут Избербаш", который опубликовал кадры с места аварии, из-за грузовика повреждения получили восемь автомобилей.
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