В Дагестане перегруженный «Камаз» сорвался со спуска и устроил массовое ДТП

В дагестанском Избербаше водитель грузовика "Камаз" попал в массовое ДТП. Есть с погибшие, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По предварительным данным, "Камаз" понесло по спуску из-за перегруза на 14 тонн. В результате он врезался в несколько автомобилей и придавил один из них. По данным Mash Gor, два человека погибли, водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии.

По сведениям Telegram-канала "Тут Избербаш", который опубликовал кадры с места аварии, из-за грузовика повреждения получили восемь автомобилей.