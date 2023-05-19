Премьер Грузии ответил на критику о возобновлении авиасообщения с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что восстановление прямого авиасообщения с Россией соответствует целям национальной политики и входит в интересы страны. Так он прокомментировал первый рейс Москва-Тбилиси 19 мая, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Моя цель - спасти нашу страну, защитить ее, защитить интересы населения нашей страны. Мы очень подробно объяснили, что ни одна подсанкционная авиакомпания, ни один подсанкционный самолет не полетит в Грузию. Этим все сказано. Я встречался с европейскими лидерами в Исландии и объяснял им, что это - в наших национальных интересах", - сказал Гарибашвили.

Отвечая на критику Запада и политических оппонентов внутри страны о том, что решения Тбилиси противоречат политике ЕС, куда Грузия стремится, Гарибашвили дал понять, что, поскольку страна не входит в Евросоюз, она не обязана следовать его курсу.

"Мы все делаем правильно, все шаги делаем правильно. Мы объясняем нашим европейским друзьям, я лично провел беседу и объяснил аргументацию и мотивацию. Чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть страной-членом ЕС. Сегодня мы не являемся страной-членом Евросоюза. Пока что не являемся. И на это понадобятся годы", - подытожил премьер-министр Грузии.

Ранее мы писали о реакции ЕС на возобновление авиасообщения между Грузией и Россией.