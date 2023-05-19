Акция протеста в Грузии привела к задержаниям

Правоохранители задержали 6 человек на акции, проходящей у Тбилисского международного аэропорта имени Руставели, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно предоставленным СМИ данным, все 6 человек задержаны в административном порядке.

Задержания были проведены в рамках акции, направленной на выражение позиции по вопросу возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.