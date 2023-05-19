https://news.day.az/world/1565932.html Акция протеста в Грузии привела к задержаниям
Акция протеста в Грузии привела к задержаниям
Правоохранители задержали 6 человек на акции, проходящей у Тбилисского международного аэропорта имени Руставели, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно предоставленным СМИ данным, все 6 человек задержаны в административном порядке.
Задержания были проведены в рамках акции, направленной на выражение позиции по вопросу возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.
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